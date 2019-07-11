Москва, 11 июля, 2019, 09:05 — ИА Регнум. Пользователи смартфонами и ноутбуками не застрахованы от покупки некачественного гаджета с заводским браком, который может привести к взрыву аккумулятора, однако этого можно избежать. Как не стать жертвой собственного девайса, рассказали специалисты центра цифровой экспертизы Роскачества.

DariuszSankowski Смартфоны

Эксперты поясняют, что все устройства имеют одинаковый тип энергоносителя — литий-ионный аккумулятор. Такая батарея в случае резкого перепада температуры начинает вырабатывать газ, аккумулятор «надувается». Взрыв с этом случае может спровоцировать любой удар или повреждение. Также к таким плачевным последствиям может привести заводской брак и «старение» гаджета.

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Специалисты рекомендуют прежде всего использовать фирменное зарядное устройство или сертифицированные производителем блоки, не допускать перегрева устройства и не перегружать его во время зарядки, запуская сложные и энергоёмкие процессы на смартфоне или ноутбуке.

Также не стоит носить смартфон в заднем кармане одежды: если вы сядете на него и на твердую поверхность, аккумулятор может взорваться.

Если взрыв в процессе зарядки всё же произошёл, следует немедленно выдернуть из розетки зарядное устройство, не прикасаться к гаджету. В случае пожара, смартфон нужно накрыть или бросить в воду.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля 2019 года в общежитии в Кургане от взрыва мобильного телефона погиб семилетний ребёнок. Гаджет взорвался прямо в руках у мальчика, когда школьник поставил его на зарядку.