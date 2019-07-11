Лондон, 11 июля, 2019, 09:03 — ИА Регнум. Писательнице Крессида Коуэлл, написавшей серию книг «Как приручить дракона», присвоено звание лауреата детской премии британской сети по продаже книг Waterstones. Об этом 10 июля сообщил портал London Live.

Cressidacowell.co.uk Крессида Коуэлл

Во время своего выступления на церемонии вручения награды Коуэлл заявила, что она будет добиваться того, чтобы в каждой школе Великобритании была библиотека. Писательница также отметила, что книги и их чтение — это волшебство.

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Напомним, первый 3D-мультфильм по романам Крессиды Коуэлл «Как приручить дракона» вышел на экраны в апреле 2010 года. Премьера третьей части мультфильма состоялась в феврале 2019 года.