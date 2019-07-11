Исламабад, 11 июля, 2019, 09:03 — ИА Регнум. В Пакистане в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса погибли 13 человек, десятки получили ранения, сообщает 11 июля телеканал Geo TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

Отмечается, что ДТП произошло недалеко от города Атток (провинция Пенджаб). Водитель транспортного средства не справился с управлением на скользкой дороге, из-за чего автобус вылетел с проезжей части. В этот момент в салоне находились 59 человек.

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В настоящее время на месте происшествия работают спасатели, все обстоятельства ДТП выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня в результате падения туристического автобуса в реку в северо-западной части Пакистана погибли девять человек. Семерым пассажирам удалось выбраться из автобуса.

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