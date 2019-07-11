Киев, 11 июля, 2019, 09:11 — ИА Регнум. В Киеве на новом вело-пешеходном мосту появились новые трещины и сильно ослабли тросы, сообщил 11 июля ресурс «Информатор».

Kyivcity.gov.ua Пешеходный мост в Киеве

"Трещина размером с палец появилась на крайней опоре перила со стороны Владимирской горки. Также тросы, которые стягивают остальное ограждение, ослабли и провисли. Кроме этого видны зазоры и с другой стороны крепления, которые врезаны в парапет», — сказано в сообщении.

Напомним, 25 мая новый вело-пешеходный мост в Киеве открыл мэр Киева Виталий Кличко вместе со своим братом. Вскоре после открытия стеклянное покрытие моста покрылось трещинами, а также начала разрушаться велодорожка. Жители города в шутку прозвали скандальное сооружение «мостом Кличко».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Киева заявили, что заменят потрескавшееся стеклянное покрытие моста на прочное бронестекло.

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