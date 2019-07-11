Кизлярский район, Дагестан, 11 июля, 2019, 08:18 — ИА Регнум. Три человека погибли при пожаре в одноэтажном доме в селе Крайновка Кизлярского района Дагестана. Среди них мужчина и двое его внуков семи и девяти лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального минздрава.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарные

Трагедия произошла в ночь на 11 июля. По данным МЧС республики, площадь пожара составила 100 кв. м. Причины и обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года при пожаре в частном доме в другом населённом пункте Кизлярского района Дагестана, селе Кардоновка, погибли два человека. Площадь пожара тогда составила около 250 кв. м.