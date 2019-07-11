Иерусалим, 11 июля, 2019, 08:05 — ИА Регнум. Израилькая компания Check Point, специализирующаяся на кибербезопасности, сообщила, что в сети появился вирус, получивший название Agent Smith. Об этом 10 июля сообщил портал The Verge.

Santeri Viinamäki Вирус

По имеющейся информации, вредоносная программа уже заразила устройства 25 млн пользователей. Вирус взламывает установленные программы, после чего они начинают показывать больше рекламы. В частности, его жертвами становятся такие известные приложения, как WhatsApp, Opera Mini или Flipkart.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что эксперты выявили в онлайн-магазине Google Store более 1,3 тыс. приложений, которые крадут данные пользователей. Всего специалисты исследовали около 88 тыс. программ.