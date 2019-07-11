Москва, 11 июля, 2019, 07:54 — ИА Регнум. Военные учения являются неотъемлемым элементом военной организации в любой стране, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Mindefensa.gob.ve Венесуэльские военные

Таким образом дипломат прокомментировал военные учения в Венесуэле, которые пройдут 24 июля в честь годовщины создания боливарианского флота.

«Говорить о том, что здесь есть некий подтекст или какой-то сигнал, я бы не стал, — сказал Рябков. — Это всё в рамках той практики, которая универсальна, в любой стране это осуществляется».

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 по 15 февраля 2019 года в Венесуэле прошли самые крупные военные маневры за всю историю страны. Учения были приурочены к 200-летию Ангостурского конгресса. В 1819 году в городе Ангостуре была провозглашена независимость Великой Колумбии, в состав которой входила Венесуэла, от Испании.

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