Москва, 11 июля, 2019, 06:55 — ИА Регнум. Инициативы по улучшению условий содержания в СИЗО, подготовленные Федеральной службой исполнения наказаний и Советом по правам человека при президенте России, адвокат и телеведущая Виктория Данильченко дополнила бы ещё несколькими пунктами. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM предложение не отправлять арестантов в переполненные учреждения, она пояснила:

Винсент ван Гог. Прогулка заключённых (фрагмент). 1890

«Мы стремимся жить в правовом государстве, и именно поэтому я положительно отношусь к этой инициативе. К сожалению, помимо того, что СИЗО действительно переполнены, они организационно морально устарели. На данный момент в СИЗО крайне небольшое количество помещений для работы адвокатов с подзащитными. Не хватает банальной электронной очереди. И вместо того, чтобы беспрепятственно работать с клиентом, защитникам нередко приходится с самого утра стоять у стен тюрем, но и это не гарантирует попадание внутрь.

Виктория Данильченко На ситуацию влияет и неоптимальный режим работы СИЗО. Кроме того, как показывает многолетняя судебная практика, часто для людей, которые не представляют социальной опасности, вполне достаточно подписки о невыезде или домашнего ареста в качестве меры пресечения. Поэтому судам имеет смысл рекомендовать пореже избирать меру пресечения, связанную с лишением свободы».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Федеральная служба исполнения наказаний и Совет по правам человека при президенте России направили президенту РФ Владимиру Путину ряд предложений по улучшению обстановки в следственных изоляторах.

В частности, предлагается наделить начальников СИЗО правом отказывать в приеме новых арестантов, если учреждение уже переполнено. Предложено также предусмотреть возможность перевода содержащегося под стражей человека из СИЗО с дефицитом мест в учреждение в другом регионе.

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