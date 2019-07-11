Констанца, Румыния, 11 июля, 2019, 05:08 — ИА Регнум. Несколько вариантов футбольных клубов рассматривает полузащитник «Вииторула» (Румыния) Янис Хаджи, сообщает Digi Sport.

U.S. Air Force Футбол

Об этом сообщил его отец Яниса Георге Хаджи. Он отметил, что не всё при выборе клуба будет продиктовано деньгами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июня стало известно, что Янис Хаджи может заключить контракт с ФК «Барселона». «Спартак» также предлагал Хаджи заключить контракт.