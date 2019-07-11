Мехико, 11 июля, 2019, 04:54 — ИА Регнум. О сокращении нефте‑ и газодобычи на время ожидаемой тропической бури объявлено Бюро по безопасности и экологическому контролю США.

U.S. Navy Нефтяная платформа

Отмечается, что ухудшение погоды возможно в ближайшее время. Сокращение в сутки уже составило 602,7 тыс. баррелей нефти. В общей сложности добыча сократится на 31,9%, газа — на 18%.

На время шторма с объектов добычи эвакуирован персонал.

Напомним, нефте‑ и газодобычу в Мексиканском заливе ведут несколько компаний, в том числе Royal Dutch Shell, Chevron, BP.