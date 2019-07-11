Биробиджан, 11 июля, 2019, 05:13 — ИА Регнум. Опубликованное Институтом региональных проблем исследование криминогенности регионов России показывает в Еврейской области рост числа преступления, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Tobias «ToMar» Maier Преступник

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Так, согласно данным рейтинга криминогенности, Еврейская область в марте 2019 года в сравнении с февралём потеряла четыре пункта и опустилась на 48-е место из 85. Такой темп является наибольшим среди других территорий. Всего в марте рост преступности показали 23 региона России.

Интегральный показатель криминогенности в марте составил 0,45 на одного трудоспособного жителя. При этом, в сравнении с прошлым месяцем, рост составил 10%, показав самый высокий темп роста в стране.

В десятку неблагополучных регионов по уровню криминогенности вошли три дальневосточные территории: Приморье, Камчатка и Хабаровский край.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Хасанском районе Приморья бандиты совершили вооруженный налёт на стоянку катеров, расстреляв из огнестрельного оружия владельца катерной стоянки и разбив джипом домик охранника. Это не первый случай разгула бандитских групп в районе. Ранее в центре поселка Славянка бандиты избили и расстреляли из травматического оружия нескольких мужчин, после чего благополучно скрылись.