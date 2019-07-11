Вашингтон, 11 июля, 2019, 04:44 — ИА Регнум. Ужесточить политику в отношении Саудовской Аравии на законодательном уровне предложили американские сенаторы, сообщает сайт комитета по иностранным делам Сената США.

EdTarwinski Въезд запрещён

С инициативой нового законопроекта выступил республиканский сенатор Джеймс Риш. Предлагается ввести ограничения на выдачу виз гражданам Саудовской Аравии, а членам королевской семьи могут вообще запретить посещать Соединённые Штаты.

Отметим, что законопроект предусматривает полностью пересмотреть стратегию Вашингтона в отношении Эр-Рияда. Поводом к этому послужило убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги 2 октября 2018 года в Стамбуле.

Напомним, после убийства Хашогги Вашингтон обвинил Эр-Рияд в заговоре, однако экономические отношения американцы с саудитами рвать не стали.