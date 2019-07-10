Наньнин, Китай, 11 июля, 2019, 02:12 — ИА Регнум. Сильные ливни на юге Китая вызвали резкий подъем уровня воды в реках, сообщает агентство Синьхуа.

Philippe Semanaz Наводнение. Китай

Сообщается, что в связи с паводками в Китае государственный штаб по борьбе с наводнениями и засухой направил рабочие группы в провинции Хунань, Цзянси, Гуанси и Гуйчжоу. Работники штаба оказывают помощь пострадавшим на местах. Отмечается, что в провинции Цзянси власти выделили 50 резиновых лодок для ликвидации последствий паводков.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 июля, в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая один человек пропал без вести, жизни еще 360 тысяч жителей района подверглись угрозе из-за сильных ливней и наводнений. К этому времени уже было эвакуировано 9466 человек, еще 1782-м понадобилась экстренная материальная помощь.