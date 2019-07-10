Ереван, 11 июля, 2019, 01:47 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани. Об этом сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении.

primeminister.am Никол Пашинян и Хасан Рухани

Согласно сообщению, собеседники обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества. Двусторонне с удовлетворением было отмечено состоявшееся недавно очередное заседание армяно-иранской межправительственной комиссии в Тегеране. Была подчеркнута важность реализации достигнутых договоренностей.

Стороны также обсудили перспективы сотрудничества между Ираном и Евразийским экономическим союзом, а также обменялись мнениями о развитии событий в регионе.

Говоря об итогах заседания армяно-иранской межправительственной комиссии в Тегеране вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил, что Армения ведет переговоры с Ираном по вопросу приобретения газа с целью потребления. В данный момент иранский газ используется в Армении по принципу газ в обмен на электричество.

На днях министр энергетики Ирана Реза Ардаканян сказал, что «экспорт иранского газа в Армению может возрасти, в настоящее время ведутся многосторонние переговоры по варианту «своп» для начала поставки газа в обмен на товары».

Вице-премьер Армении Мгер Григорян Комментируя данное заявление Мгер Григорян пояснил: «На данный момент я бы не назвал то, что мы обсуждали, договоренностью, потому что, тем не менее, наши договоренности пока не оформлены в виде цифр, сама идея, конечно, обсуждалась. Конечно, подобный вопрос обсуждался, и переговоры по этой части будут продолжены. В ближайшее время мы ожидаем прибытия группы специалистов с иранской стороны, обсуждение этого вопроса, думаю, продолжится. На данный момент я не могу дать более точную информацию в цифрах, так как на встрече эта тема только была открыта, до этого она не была открыта, кстати, не хочу говорить о причинах, но эта тема открылась недавно. Тема требует доработки, потому что сама по себе она довольно интересная, думаю, ее обсуждение на переговорах продолжится».

По словам вице-премьера, для Армении самый предпочтительный вариант — за импортированный газ максимально экспортировать электроэнергию, потому что баланс мощностей и договоренности позволяет Армении в результате оказать положительное влияние на тарифы.

По словам Мгера Григоряна, в прошлом подобная формула поставок иранского газа в Армению не обсуждалась.