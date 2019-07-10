Тбилиси, 11 июля, 2019, 00:45 — ИА Регнум. «В Грузии силы оппозиции продолжают бросать вызов России, но на этот раз они перешли определенные границы, что встретило осуждение как со стороны правительства Тбилиси, так и Москвы, — пишет испанское издание La Vanguardia. — В то время как в понедельник 8 июля началась воздушная блокада, инициированная Россией и затрагивающая российские и грузинские авиакомпании, осуществлявшие рейсы между странами, напряжение усилилось из-за оскорблений из уст ведущего телевизионной программы, прозвучавших в прямом эфире воскресным вечером».

Телевизор

Используя бранную и ненормативную лексику, телеведущий Георгий Габуния напрямую оскорбил российского лидера, упомянув его родителей, в посвященной актуальным событиям и мнениям программе «Постскриптум», выходящей на частном телевизионном канале «Рустави 2» поздно вечером в воскресенье, рассказывает испанское СМИ. В частности, Габуния назвал Путина «вонючим оккупантом», а россиян — «рабами». В конце своей речи журналист выразил желание справить нужду на могиле российского президента.

Реакция грузинских властей последовала быстро: они постарались дискредитировать слова ведущего, назвав их «провокацией». В то же время сотни проправительственных активистов собрались перед зданием телеканала, бросали в него яйца, а также другие предметы и требовали увольнения Габунии. Генеральный директор «Рустави 2» Ника Гварамия решил временно приостановить вещание после того, как несколько журналистов и операторов подверглись нападению со стороны манифестантов. Канал возобновил свою работу утром.

В попытке унять возмущение президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила через Facebook ненавистнические высказывания, словесную агрессию, оскорбления и провокационные заявления. То, что высказал ведущий в прямом эфире, не имеет ничего общего с патриотизмом, подчеркнула Зурабишвили. Хотя до этого она сама характеризовала Россию как врага и оккупанта, президент посчитала, что произошедшее на канале «Рустави 2» никак не поможет интересам страны. Напротив, это лишь добавит агрессии, нестабильности и беспорядка в и без того плохие отношения с Россией. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал программу Габунии провокацией, «крайне опасным посланием», направленным против мира и безопасности в стране.

Россия, со своей стороны, тоже осудила случившееся в телестудии главного частного телеканала бывшей советской республики. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков охарактеризовал прозвучавшие оскорбления как неприемлемые и добавил, что подобное поведение не достойно грузинского народа. Кроме того, он выразил признательность тифлисским властям за их немедленную реакцию на слова Габунии.

«Оскорбительная речь в телеэфире стала последним проявлением кризиса в отношениях России и Грузии, который начался 20 июня, когда тысячи сторонников оппозиции собрались в центре Тифлиса и попытались взять штурмом парламент в знак протеста против присутствия в здании делегации российских депутатов, в котором винили грузинское правительство», — уточняет La Vanguardia.