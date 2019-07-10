Ростов-на-Дону, 11 июля, 2019, 00:05 — ИА Регнум. Стало известно, кто займётся вопросами экономического развития Ростовской области, инвестиционной и инновационной деятельности, международного и межрегионального сотрудничества, имущественных и земельных отношений. Пост заместителя донского губернатора занял коренной москвич Алексей Изотов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона 10 июля.

МИД России Алексей Изотов

Согласно информации, размещённой на официальном сайте облправительства, новому донскому чиновнику 58 лет. Изотов окончил МГИМО, аспирантуру дипакадемии МИД.

«Многие годы своей трудовой биографии посвятил дипломатической работе, занимал руководящие должности в различных финансовых, коммерческих и производственных структурах, руководил фондом регионального развития, — уточняет пресс-служба.

Из открытых источников следует, что управленец имеет учёную степень кандидата исторических наук, с 1983 года работал в центральном аппарате МИД России и диппредставительствах за рубежом (Япония), с 1996 года по 2001 год занимал должность генерального консула Посольства РФ в Японии.

Перед назначением в правительство Ростовской области Алексей Изотов возглавлял Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ.

ИА REGNUM ранее сообщало, что должность заместителя губернатора Ростовской области стала вакантной в конце мая 2019 года. Юрий Молодченко подал в отставку.