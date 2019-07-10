В Старой Руссе Новгородской области найдена 50-я берестяная грамота
Старая Русса, Новгородская область, 10 июля, 2019, 23:24 — ИА Регнум. На Пятницком раскопе в Старой Руссе Новгородской области сегодня, 10 июля, найдена берестяная грамота. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, о своей находке на своей странице в социальной сети Facebook сообщил археолог Павел Колосницын.
По его словам, грамоте присвоен номер 50.
Исследователь уточнил, что грамоту ещё предстоит прочесть, но то, что это фрагмент, понятно уже сейчас — третья строка текста обрывается.
По словам Колосницына, берестяную грамоту ему удалось найти впервые за 18 лет работы на разных раскопах Новгородской области.
Напомним, в этом археологическом сезоне берестяная грамота была также найдена на Троицком раскопе в Великом Новгороде. В Новгороде берестяных документов сохранилось куда больше — новой находке присвоен номер 1114, причём грамота была обнаружена ещё до начала основных работ археологов.
Первая в мире берестяная грамота была найдена 26 июля 1951 года на Неревском археологическом раскопе в Новгороде, в слоях