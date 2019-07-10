Москва, 10 июля, 2019, 22:54 — ИА Регнум. Российский рубль к концу торгового дня на Московской бирже 10 июля укрепил свои позиции после заявления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла об имеющихся рисках для мировой экономики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

К 19:00 по московскому времени курс доллара США на Московской бирже упал на 72 копейки — до 63,2 рубля, а евро — на 43 копейки — до 71,16 рубля.

Напомним, Пауэлл выступал сегодня перед Палатой представителей Конгресса США. Он намекнул, что к концу июля ФРС может снизить ключевую ставку из-за рисков для мировой экономики.

Пауэлл подчеркнул, что на экономических перспективах США продолжает сказываться неопределенность из-за напряженности в торговых отношениях и существенных опасений по поводу роста мировой экономики.