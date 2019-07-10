Москва, 10 июля, 2019, 22:29 — ИА Регнум. Индия планирует дополнительно приобрести в России ещё 18 комплектов для сборки истребителей Су-30МКИ, сообщает 10 июля The Diplomat со ссылкой на замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимира Дрожжова.

U.S. Air Force Истребитель-бомбардировщик Су-30 ВВС Индии

Сборка истребителей из этих технологических комплектов осуществляется на индийских предприятиях.

Ранее Индия закупила 222 таких комплекта по нескольким контрактам. Условия нового контракта и его сумма не разглашаются.

«Мы полностью исполнили свои обязательства по поставке всех технологических комплектов истребителей Су-30МКИ и получили дополнительную заявку ещё на 18 технологических комплектов. Заявка уже прорабатывается», — заявил Дрожжов.

Напомним, истребители Су-30МКИ поставляются в Индию технологическими сборочными комплектами. Из них на предприятии индийской авиастроительной компании Hindustan Aeronautics Limited (HAL) собираются самолёты, на 50% состоящие из комплектующих индийского производства.

Не исключено, что новые 18 комплектов будут использованы для сборки истребителей, приспособленных для применения сверхзвуковых крылатых ракет воздушного базирования «БраМос-А».