Уфа, 10 июля, 2019, 21:41 — ИА Регнум. В Башкирии в совещании, посвящённом проблеме массовой гибели пчёл в республике, приняли участие руководители минсельхоза республики, Башкирской межрайонной природоохранной прокуратуры, управлений Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и Россельхознадзора, ветеринарии, а также сельхозпроизводители и пчеловоды. Об этом ИА REGNUM сообщили в аграрном ведомстве.

По словам замглавы минсельхоза региона Рамила Нуриахметова, в рамках специально созданной межведомственной рабочей группы идёт тщательное изучение причин гибели пчёл. В качестве основной рассматривалась версия о нарушении регионального закона о пчеловодстве и нормативных актов о применении химических веществ в сельском хозяйстве. Межрайонный природоохранный прокурор Рунар Шайхутдинов уточнил, что штрафы за такие деяния исчисляются сотнями миллионов рублей. В то же время он отметил, что в связи с погодными условиями, которые благоприятствуют распространению вредителей, особенно капустной моли, растениеводы вынуждены применять химикаты гораздо чаще, чем ранее, а именно на рапсе инсектициды используются независимо от фазы развития растений, в том числе и во время цветения. Тем не менее это не оправдывает противозаконное использование химикатов и утилизацию их тары с нанесением вреда смежным сельхозотраслям, заявил природоохранный прокурор.

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Численность погибших насекомых в минсельхозе оценивают в 0,6% от общего числа пчелосемей республики.

Участники совещания пришли к выводу о необходимости заключения специальных соглашений между растениеводами и пчеловодами — с графиком обработки посевов химикатами, разделение территории региона на сельскохозяйственные зоны, с регулярной химизацией и пчеловодческие — с жесткими экологическими требованиями. В качестве еще одного предложения говорили об отказе от авиаобработки полей, запрете на использование химпрепаратов, в составе которых есть неоникотиноиды.

Кроме того, необходимо создать единый реестр пчеловодческих хозяйств и индивидуальных производителей меда, а также усилить контроль за реализацией мёда на ярмарках и в торговых сетях.

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Напомним, накануне Минсельхоз России разослал в регионы рекомендации о принятии исчерпывающих организационных и практических мер по предупреждению и предотвращению гибели пчёл.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, во многих регионах России проблема с гибелью пчёл появилась в конце июня. На массовую гибель насекомых жаловались жители Башкирии, Татарии и Удмуртии ещё в двадцатых числах прошлого месяца.

В соцсетях появилось открытое обращение к Минсельхозу РФ с просьбой «законодательно рассмотреть и остановить массовую травлю пчёл». Автор обращения отмечает, что «в стране началась настоящая экологическая катастрофа», и приводит в пример десять регионов, в том числе в Приволжском федеральном округе — Нижегородскую, Ульяновскую, Саратовскую, Пензенскую области, Марий Эл и Мордовию. Обращение было также направлено на «прямую линию» президента РФ Владимира Путина.

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50 пчеловодов Башкирии попросили прокуратуру провести проверку в связи с массовой гибелью насекомых. В один голос пасечники в регионах заявляют, что мор происходит из-за обработки химикатами полей рапса, которая проводится с нарушениями. В подтверждение своих выводов башкирские пчеловоды собираются представить упаковки из-под химикатов, на которых стоит пометка о II классе опасности, найденные в поле.

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Во всех пострадавших регионах ситуация схожая — гибнут пчёлы в личных пасеках, пчеловоды-промышленники не пострадали. В минсельхозе Удмуртии говорят, что не могут отказаться от обработки полей рапса инсектицидами, так как в этом случае ущерб будет более значительным.

Но если в региональных министерствах сельского хозяйства называют обработку полей рапса химикатами лишь предположительной причиной мора пчёл и заявляют, что проведение соответствующих анализов займёт около 2−3 месяцев, то в Саратовской межобластной ветеринарной лаборатории исследования уже провели. В результате выяснилось, что из 12 поступивших в лабораторию проб в 10 образцах обнаружены остаточные количества пестицидных препаратов.