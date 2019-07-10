Лондон, 10 июля, 2019, 21:38 — ИА Регнум. Международный аэропорт Гатвик в Лондоне временно приостановил приём и отправку авиарейсов из-за технического сбоя. Сообщение об этом распространила вечером 10 июля администрация аэропорта.

Chris Sampson Аэропорт Гатвик

«Из-за проблем в системе управления воздушным движением на диспетчерской башне все полёты приостановлены», — говорится в сообщении.

Отмечается, что администрация воздушной гавани работает с провайдером услуг диспетчерского управления, компанией Air Navigation Solutions, над скорейшим устранением проблем. Все авиарейсы, следующие в аэропорт Гатвик, временно перенаправляются в другие города.

Гатвик — второй по размеру аэропорт Лондона и второй по загруженности аэропорт Великобритании после Хитроу. Воздушная гавань обслуживает более 45 млн человек ежегодно.