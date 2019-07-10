Плесецк, Архангельская область, 10 июля, 2019, 20:52 — ИА Регнум. Ракета-носитель «Союз-2.1в» с четырьмя космическими аппаратами в интересах Минобороны России стартовала 10 июля с космодрома «Плесецк» в Архангельской области, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Минобороны России

Как отмечается, запуск был осуществлён в 20:14 боевым расчётом Космических войск ВКС России.

В 20:22 головная часть ракеты в составе блока выведения «Волга» и четырёх космических аппаратов штатно отделилась от второй ступени «Союза». Вывод спутников на расчетные орбиты должен состояться в ближайшие несколько часов.

Контроль за пуском и полётом ракеты осуществлялся средствами наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки, сообщают в Минобороны.