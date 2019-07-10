Москва, 10 июля, 2019, 20:47 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий значительное снижение возраста привлечения к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными, позволит своевременно дать оценку преступлениям, считают авторы внесенного в Госдуму законопроекта, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июля.

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Предлагается включить жестокое обращения с животными в число преступлений, ответственность за совершение которых наступает с 14, а не с 16 лет.

«Внесение предусмотренных проектом изменений позволит исключить ситуации, при которых явно делинквентное поведение несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет не находит юридической оценки до момента совершения ими тяжких преступлений против личности», — отмечают депутаты заксобрания Санкт Петербурга.

Ранее Госдума существенно ужесточила наказание за жестокое обращение с животными. Также парламентарии приняли закон об обращении с животными, которое основывается на следующих нравственных принципах и принципах гуманности: запрещение жестокого обращения с животными; отношение к животным как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания; ответственность человека за судьбу животного; воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к животным; научно обоснованное сочетание нравственных, экономических и социальных интересов человека, общества и государства.

Вводится запрет на содержание животных в барах, ресторанах и прочих заведениях, не приспособленных для этого. Запрещаются контактные зоопарки. Также предусмотрен запрет на пропаганду жестокого обращения с животными.