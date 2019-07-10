Цхинвал, 10 июля, 2019, 20:34 — ИА Регнум. 10 июля Совет Федерации одобрил закон о ратификации протокола к договору России с Южной Осетией, который освобождает граждан договаривающихся сторон от ограничений по срокам их пребывания на территории обеих стран, сообщает ИА «Рес».

Южная Осетия и Россия

Ранее, согласно законодательству Российской Федерации, срок временного пребывания в России граждан Южной Осетии, как и прочих иностранных граждан, прибывших в безвизовом порядке, не мог превышать 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 дней. Эти привилегии, установленные для граждан Южной Осетии, не предусмотрены для граждан ни одного другого государства, отметил замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов.