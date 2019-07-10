Сухум, 10 июля, 2019, 20:32 — ИА Регнум. 10 июля в Сухуме прошел внеочередной съезд оппозиционной партии «Амцахра», на котором делегаты проголосовали за выдвижение кандидатом в президенты сопредседателя партии Алхаса Квициния, сообщает ИА Апсныпресс.

Fry1989 Карта-флаг Абхазии

Объединенная оппозиция планировала выдвинуть кандидатом Аслана Бжания, однако из-за состояния его здоровья партия «Амцахара» приняла решение выдвинуть собственного кандидата, отмечает абхазская газета «Нужная».

Напомним, партия «Амцахара» зарегистрировалась в Центризбиркоме Абхазии 2 июля, однако на тот момент не объявила имени своего кандидата. Кандидат Аслан Бжания был выдвинут инициативной группой, зарегистрировавшейся 5 июля.

Выборы президента Абхазии состоятся 25 августа.