Цхинвал, 10 июля, 2019, 20:30 — ИА Регнум. В районы Южной Осетии проводят кабельный интернет. Все работы проводит компания «Юг-Телеком». В сентябре 2018 г. был полностью охвачен интернетом Цхинвал. Начались работы по обеспечению высокоскоростным кабельным интернетом районов республики, сообщает агентство «Рес».

На данный момент завершены работы и ведется подключение абонентов в селе Тбет. В Дзауском районе приступили к прокладке кабеля. В 2020 году «Юг-Телеком» планирует подключение к интернету города Квайса, Ленингорского и Знаурского районов, отметил гендиректор компании Григорий Кочиев.