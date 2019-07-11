Киев, 11 июля, 2019, 03:43 — ИА Регнум. Проиграв президентские выборы под лозунгом «АРМОВИР» (Армія! Мова! Віра!), Петр Порошенко не намерен сдаваться и взял на вооружение новый предвыборный девиз — «Нет реваншизму». Как выглядит под этим лозунгом главный реваншист сложившейся ситуации, рассказывает автор ИА REGNUM Андрей Ганжа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хорошо

Выборы Порошенко необходимы как шанс на безопасное существование под сенью депутатского иммунитета, а возможность ухватить этот шанс далеко не призрачна. Около 10% граждан Украины, чье экономическое положение в течение года улучшилось, по данным опроса, проведенного год назад, — это та база, которая подпитывает надежды экс-президента на мандат депутата. В масштабах страны это очень мало, но если оно настроено решительно и по-настоящему агрессивно, то уже способно диктовать свои правила. При таком раскладе и призыв должен быть образным, простым и доходчивым, как кулак у лба, и «Нет реваншизму!» оказывается как раз таким призывом — нацеленным против неких пророссийских сил, способных взять власть.

Самым грамотным политтехнологическим ходом в антипорошенковской кампании поэтому становится осмеяние того самого меньшинства, которое должно выглядеть грозным. Готовность Порошенко и компании без особого ума размахивать кулаками, злиться и материться выставляет на всеобщее обозрение блогер Анатолий Шарий, систематический «низводящий» Порошенко в течение уже нескольких лет и успешно доводивший его буквально до белого каления. Регистрация Шарием своей партии и попытка включить ее в парламентскую гонку очевидно не преследует цель пройти в парламент, но голоса оттягивает — вновь заставляя Порошенко и его людей беситься, а других — смеяться над ним, тем самым «бескомпромиссным агрессивным меньшинством».

Читайте подробности в статье Андрея Ганжи «Украина предвыборная: мордобой неизбежен».