Санкт-Петербург, 10 июля, 2019, 20:33 — ИА Регнум. В первый день работы Международного военно-морского салона кораблестроители и чиновники рассказали, что отрасль может предложить российскому военному флоту и зарубежным покупателям продукции российской «оборонки». В свою очередь, командование ВМФ России сообщило, чего ждут моряки от науки и промышленности.

Дарья Драй ИА REGNUM IX Международный военно-морской салон в Санкт-Петербурге

Как сообщил журналистам директор департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России Борис Кабаков, на 15 тыс. метрах выставочных площадей и на прилегающей к «Ленэкспо» территории представили свою продукцию или услуги 353 компании-участника, из них 28 иностранных из 19 стран.

На форум аккредитовались 49 делегаций из 35 государств. Многих из иностранных гостей, в военной форме или гражданской одежде, уже сегодня можно было наблюдать заинтересованно изучающими продукцию морского назначения российского оборонно-промышленного комплекса.

У причалов Военно-морского салона пришвартованы 17 кораблей и катеров ВМФ России и Погранслужбы ФСБ России.

О наиболее интересных новинках, которые серийно рассчитывает получить военный флот России, рассказал главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов. Среди них — первый серийный фрегат «Адмирал флота Касатонов» (проект 22 350).

Дарья Драй ИА REGNUM Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов

Николай Евменов, главнокомандующий ВМФ России «Он предназначен для выполнения задач во всех сферах боевого применения — на воде, в воздухе, под водой, во всех широтах мирового океана. Корабль оснащен ракетным комплексом «Калибр», способен эффективно решать ударные задачи поражения как наземных, так и надводных целей. Корабль оснащен системой ПВО, комплексами поиска подводных лодок. А средства автоматизации и связи позволяют ему быть ядром межвидовой группировки в любой части Мирового океана. Это подтверждает выполняемый в настоящее время кругосветный поход отряда кораблей во главе с головным кораблем этой серии «Адмирал флота Советского Союза Горшков».

Дарья Драй ИА REGNUM Многоцелевой фрегат «Адмирал флота Касатонов» у причальной стенки

Также высоких похвал от главкома ВМФ удостоились прибывшие на салон малые ракетные корабли проекта 22 800 «Мытищи» и проекта 21 631 «Серпухов», оснащенные ударным ракетным комплексом «Калибр». МРК «Мытищи» (головной корабль проекта) впервые пришел на МВМС.

Дарья Драй ИА REGNUM Малый ракетный корабль «Серпухов» на Международном военно-морском салоне

«Это корабль с улучшенными характеристиками, более мощный, чем корабли данного класса, оснащен комплексом «Панцирь». В данный момент запланировано строительство 18 кораблей этого проекта для Черноморского, Балтийского и Тихоокеанского флотов», — сказал главком ВМФ.

Он добавил, что МРК уже неоднократно доказывали свою высокую эффективность во время операции в Сирийской Арабской Республике. Изменился сам характер их боевого применения — нанося удары крылатыми ракетами большой дальности из акватории Каспийского моря, такие корабли решали уже не тактические, а стратегические задачи.

Говоря о дальнейшем развитии ВМФ России, адмирал Николай Евменов подчеркнул, что основу группировки морских стратегических сил составят атомные подлодки стратегического назначения проектов «Борей» и «Борей-А». Главный ударный потенциал сил общего назначения будет формироваться из многоцелевых подводных крейсеров проектов «Ясень» и «Ясень-М». Подлодки других проектов, состоящие на вооружении, подвергнутся модернизации.

«Будут продолжены работы по созданию неатомных подводных лодок с воздухонезависимой энергетической установкой», — сообщил главком. Позже он добавил, что разработки аппаратов такого рода, основанных на новых принципах использования энергии, в наибольшей степени интересуют ВМФ России на военно-морском салоне.

Также продолжится строительство серии дизель-электрических подлодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота — эти субмарины строят на Адмиралтейских верфях в Петербурге — и неатомных подлодок типа «Лада».

Надводный флот России пополнится кораблями класса «корвет» и «фрегат». Главкомат ВМФ вместе с промышленностью рассматривает вопрос о продолжении строительства больших десантных кораблей (БДК), с учетом анализа опыта эксплуатации БДК «Иван Грен».

«Патрульные корабли типа «Василий Быков» (проект 22 160) будут обеспечивать безопасность судоходства и защиту морской экономической деятельности. Модульное оснащение этих кораблей позволит гибко менять их оснащение в зависимости от характера поставленных задач», — рассказал Николай Евменов.

Особые надежды командование флота возлагает на развитие морской робототехники. Речь идет об управляемых подводных, надводных и воздушных аппаратах — роботах, работающих на больших глубинах, безэкипажных катерах, беспилотных вертолетах и самолетах. Их использование открывает перед флотом совершенно новые перспективы, снижая при этом риск для личного состава.

Кстати, безэкипажный катер «Сканда» представлен в экспозиции МВМС. Он может решать задачи противоминной обороны в составе комплекса соответствующих кораблей. Также на салоне представлены подводные и воздушные роботы и беспилотники.

Комментируя журналистам перспективы развития авианосной группировки ВМФ России, главком ВМФ отметил, что первым делом надо завершить модернизацию и восстановить техническую готовность авианосца «Адмирал Кузнецов». Фактически по своим характеристикам это будет новый корабль.

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Что же касается перспективы появления у России атомного авианосца, то этого в ближайшие годы ждать не приходится. Однако Николай Евменов не сомневается, что у России появятся новые авианосцы, тем более что для них есть современные и перспективные самолеты палубной авиации.

«За авианосцами будущее, строить мы их будем, но сейчас время еще не пришло. Сейчас время восстановить техническую готовность того, что у нас есть. Ну и создать задел на будущее <…> Атомный авианосец у России, конечно, будет, но не в ближайшей перспективе», — сказал главнокомандующий ВМФ России.

Президент ОСК Алексей Рахманов в свою очередь подтвердил наличие компетенций и технических возможностей для строительства больших авианосцев в России. «Как только будет дан сигнал «на старт», мы приступим к этой работе», — сказал он.

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Дарья Драй ИА REGNUM Президент ОСК Алексей Рахманов

»Сомнений в статусе Военно-морского флота не должно возникнуть ни у кого. ВМФ России был, есть и будет океанским, способным выполнять задачи любой сложности во всех широтах Мирового океана», — резюмировал адмирал Евменов.

О том, что означает судостроение и кораблестроительная отрасль для Петербурга, журналистам рассказал вице-губернатор Евгений Елин, курирующий в Смольном городскую промышленность.

Он напомнил, что город на Неве неразрывно связан с флотом, и гражданским, и военным. «В Петербурге 43 предприятия связаны с производством для ВМФ. На них работают 50 тысяч человек, а если считать с подрядчиками — около 200 тысяч человек», — отметил Елин.

Эти предприятия и их работники отчисляют налоги в городскую казну, судостроительные структуры составляют значительную часть городской промышленности, участвуют в пространственном развитии города.

Евгений Елин, вице-губернатор Санкт-Петербурга «Но нас интересуют не только налоги или территориальное расположение предприятий, но и технологии, которые разрабатывает отрасль. Мы поставили цель развивать в Петербурге цифровые технологии, поэтому когда на МВМС идет конференция, связанная с имитационным моделированием, в том числе транспортных систем, это вызывает у нас неподдельный интерес к тому, как это можно использовать в городском хозяйстве. Мы заинтересованы в экономическом, пространственном развитии отрасли и в новых технологиях, которые появляются в ней».

Дарья Драй ИА REGNUM Комплексы управления, представленные на МВМС-2019

Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал о «четырех ипостасях», на которых ОСК сделала акцент в рамках салона.

Алексей Рахманов, президент ОСК «Это продукция, которую мы поставляем ВМФ, своему главному заказчику. Вторая история посвящена военно-техническому сотрудничеству, у нас запланировано много переговоров, надеемся, что часть из них будет плавно подвигать к заключению контрактов. Третье направление — это диверсификация и всё, что касается гражданских решений. Слава богу, креатива наших конструкторов более чем достаточно для того, чтобы предложить правильную продукцию нашим ключевым гражданским заказчикам, не только в России, но и за рубежом. Ну и четвертый блок — это различные инновационные решения. Отдельная тема посвящена беспилотным аппаратам».

Он также добавил, что в развитии судостроения и кораблестроения расширяются возможности для использования новых материалов и технологий, происходит взаимопроникновение технологических инноваций как военного, так и гражданского судостроения.

Это относится и к перспективам петербургских предприятий отрасли. В частности, Рахманов напомнил о том, что на «Северной верфи» в ближайшем будущем появится новый комплекс для «круглогодичного, с повышенной производительностью труда строительства кораблей и судов размерами до 70 на 250 метров, что бы это ни было».

Дарья Драй ИА REGNUM Макет тактической противокорабельной ракеты Х-35УЭ

…На прошлом МВМС в 2017 году предполагалось, что очередной салон 2019 года пройдет в Кронштадте. Однако вскоре стало ясно, что пока там нет необходимой инфраструктуры, а ее создание потребует больших вложений и длительного времени. При том, что востребованность новых выставочных площадей в Кронштадте во время между салонами внушает большие сомнения.

Генеральный директор ООО «Морской салон» Михаил Золотарев пояснил, что Минпромторг и Минобороны пока что рассматривают возможность проведения последующих салонов в Кронштадте. «Это потребует серьезных вложений, дноуглубительных работ. Это не вопрос первостепенной важности. Будем исходить из принципа разумной достаточности», — отметил он.

IX Международный военно-морской салон будет работать до 14 июля. Его организатором выступает Минпромторг при поддержке Минобороны, МИД РФ, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, АО «Рособоронэкспорт» и правительства Петербурга.