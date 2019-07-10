Без авианосца, но с роботами: в Петербурге видно будущее военного флота
Санкт-Петербург, 10 июля, 2019, 20:33 — ИА Регнум. В первый день работы Международного военно-морского салона кораблестроители и чиновники рассказали, что отрасль может предложить российскому военному флоту и зарубежным покупателям продукции российской «оборонки». В свою очередь, командование ВМФ России сообщило, чего ждут моряки от науки и промышленности.
Как сообщил журналистам директор департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России Борис Кабаков, на 15 тыс. метрах выставочных площадей и на прилегающей к «Ленэкспо» территории представили свою продукцию или услуги 353 компании-участника, из них 28 иностранных из 19 стран.
На форум аккредитовались 49 делегаций из 35 государств. Многих из иностранных гостей, в военной форме или гражданской одежде, уже сегодня можно было наблюдать заинтересованно изучающими продукцию морского назначения российского оборонно-промышленного комплекса.
У причалов Военно-морского салона пришвартованы 17 кораблей и катеров ВМФ России и Погранслужбы ФСБ России.
О наиболее интересных новинках, которые серийно рассчитывает получить военный флот России, рассказал главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов. Среди них — первый серийный фрегат «Адмирал флота Касатонов» (проект 22 350).
Также высоких похвал от главкома ВМФ удостоились прибывшие на салон малые ракетные корабли проекта 22 800 «Мытищи» и проекта 21 631 «Серпухов», оснащенные ударным ракетным комплексом «Калибр». МРК «Мытищи» (головной корабль проекта) впервые пришел на МВМС.
«Это корабль с улучшенными характеристиками, более мощный, чем корабли данного класса, оснащен комплексом «Панцирь». В данный момент запланировано строительство 18 кораблей этого проекта для Черноморского, Балтийского и Тихоокеанского флотов», — сказал главком ВМФ.
Он добавил, что МРК уже неоднократно доказывали свою высокую эффективность во время операции в Сирийской Арабской Республике. Изменился сам характер их боевого применения — нанося удары крылатыми ракетами большой дальности из акватории Каспийского моря, такие корабли решали уже не тактические, а стратегические задачи.
Говоря о дальнейшем развитии ВМФ России, адмирал Николай Евменов подчеркнул, что основу группировки морских стратегических сил составят атомные подлодки стратегического назначения проектов «Борей» и «Борей-А». Главный ударный потенциал сил общего назначения будет формироваться из многоцелевых подводных крейсеров проектов «Ясень» и «Ясень-М». Подлодки других проектов, состоящие на вооружении, подвергнутся модернизации.
«Будут продолжены работы по созданию неатомных подводных лодок с воздухонезависимой энергетической установкой», — сообщил главком. Позже он добавил, что разработки аппаратов такого рода, основанных на новых принципах использования энергии, в наибольшей степени интересуют ВМФ России на военно-морском салоне.
Также продолжится строительство серии дизель-электрических подлодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота — эти субмарины строят на Адмиралтейских верфях в Петербурге — и неатомных подлодок типа «Лада».
Надводный флот России пополнится кораблями класса «корвет» и «фрегат». Главкомат ВМФ вместе с промышленностью рассматривает вопрос о продолжении строительства больших десантных кораблей (БДК), с учетом анализа опыта эксплуатации БДК «Иван Грен».
«Патрульные корабли типа «Василий Быков» (проект 22 160) будут обеспечивать безопасность судоходства и защиту морской экономической деятельности. Модульное оснащение этих кораблей позволит гибко менять их оснащение в зависимости от характера поставленных задач», — рассказал Николай Евменов.
Особые надежды командование флота возлагает на развитие морской робототехники. Речь идет об управляемых подводных, надводных и воздушных аппаратах — роботах, работающих на больших глубинах, безэкипажных катерах, беспилотных вертолетах и самолетах. Их использование открывает перед флотом совершенно новые перспективы, снижая при этом риск для личного состава.
Кстати, безэкипажный катер «Сканда» представлен в экспозиции МВМС. Он может решать задачи противоминной обороны в составе комплекса соответствующих кораблей. Также на салоне представлены подводные и воздушные роботы и беспилотники.
Комментируя журналистам перспективы развития авианосной группировки ВМФ России, главком ВМФ отметил, что первым делом надо завершить модернизацию и восстановить техническую готовность авианосца «Адмирал Кузнецов». Фактически по своим характеристикам это будет новый корабль.
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Что же касается перспективы появления у России атомного авианосца, то этого в ближайшие годы ждать не приходится. Однако Николай Евменов не сомневается, что у России появятся новые авианосцы, тем более что для них есть современные и перспективные самолеты палубной авиации.
«За авианосцами будущее, строить мы их будем, но сейчас время еще не пришло. Сейчас время восстановить техническую готовность того, что у нас есть. Ну и создать задел на будущее <…> Атомный авианосец у России, конечно, будет, но не в ближайшей перспективе», — сказал главнокомандующий ВМФ России.
Президент ОСК Алексей Рахманов в свою очередь подтвердил наличие компетенций и технических возможностей для строительства больших авианосцев в России. «Как только будет дан сигнал «на старт», мы приступим к этой работе», — сказал он.
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»Сомнений в статусе Военно-морского флота не должно возникнуть ни у кого. ВМФ России был, есть и будет океанским, способным выполнять задачи любой сложности во всех широтах Мирового океана», — резюмировал адмирал Евменов.
О том, что означает судостроение и кораблестроительная отрасль для Петербурга, журналистам рассказал вице-губернатор Евгений Елин, курирующий в Смольном городскую промышленность.
Он напомнил, что город на Неве неразрывно связан с флотом, и гражданским, и военным. «В Петербурге 43 предприятия связаны с производством для ВМФ. На них работают 50 тысяч человек, а если считать с подрядчиками — около 200 тысяч человек», — отметил Елин.
Эти предприятия и их работники отчисляют налоги в городскую казну, судостроительные структуры составляют значительную часть городской промышленности, участвуют в пространственном развитии города.
Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал о «четырех ипостасях», на которых ОСК сделала акцент в рамках салона.
Он также добавил, что в развитии судостроения и кораблестроения расширяются возможности для использования новых материалов и технологий, происходит взаимопроникновение технологических инноваций как военного, так и гражданского судостроения.
Это относится и к перспективам петербургских предприятий отрасли. В частности, Рахманов напомнил о том, что на «Северной верфи» в ближайшем будущем появится новый комплекс для «круглогодичного, с повышенной производительностью труда строительства кораблей и судов размерами до 70 на 250 метров, что бы это ни было».
…На прошлом МВМС в 2017 году предполагалось, что очередной салон 2019 года пройдет в Кронштадте. Однако вскоре стало ясно, что пока там нет необходимой инфраструктуры, а ее создание потребует больших вложений и длительного времени. При том, что востребованность новых выставочных площадей в Кронштадте во время между салонами внушает большие сомнения.
Генеральный директор ООО «Морской салон» Михаил Золотарев пояснил, что Минпромторг и Минобороны пока что рассматривают возможность проведения последующих салонов в Кронштадте. «Это потребует серьезных вложений, дноуглубительных работ. Это не вопрос первостепенной важности. Будем исходить из принципа разумной достаточности», — отметил он.
IX Международный военно-морской салон будет работать до 14 июля. Его организатором выступает Минпромторг при поддержке Минобороны, МИД РФ, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, АО «Рособоронэкспорт» и правительства Петербурга.