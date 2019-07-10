Санкт-Петербург, 10 июля, 2019, 19:40 — ИА Регнум. Корабли Северного флота, в числе которых ракетный крейсер «Маршал Устинов» и атомный подводный ракетоносец «Смоленск», вошли в Балтийское море, сообщает 10 июля пресс-служба флота.

Минобороны России Ракетный крейсер «Маршал Устинов»

Группа кораблей совершает межфлотский переход из Североморска в Кронштадт. В группу также входят большой противолодочный корабль «Североморск» и спасательно-буксирное судно «СБ-406».

Переход является частью программы боевой подготовки. За время перехода отряд преодолел более 1700 морских миль и провел спасательные учения, также отработав на практике вопросы обороны кораблей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командование Северного флота заявило о намерении направить корабли на Балтику для их последующего участия в главном военно-морском параде, запланированном на 28 июля.