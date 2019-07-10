Киев, 10 июля, 2019, 19:28 — ИА Регнум. Эксперты украинского телеканала «112 Украина» резко осудили действия президента Владимира Зеленского, который во время совещания в Борисполе выгнал из зала заседания секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка, который повышал голос и выкрикивал с места.

President.gov.ua Владимир Зеленский в Борисполе

В частности, политический эксперт Михаил Чаплыга считает, что Зеленский якобы ведет себя как барин или феодал.

«Я увидел какого-то барина, феодала, который тыкает людям на основании того, что он прочитал в интернете. Причем тыкает секретарю горсовета, это избирательная должность. Открой конституцию, посмотри, что такое местное самоуправление. «Иди гуляй» — это что, гопник под подъездом или как это назвать? Гопник, натуральный гопник. Это не тот президент, за которого я голосовал», — сказал Чаплыга 10 июля.

Кроме того, политический эксперт Загид Краснов заявил, что среди кандидатов в депутаты Рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» также есть люди с криминальным прошлым.

«В этой команде среди кандидатов есть люди против которых были открыты уголовные дела… Говорить о том, что они тщательно выбирают… Возможно, из-за того что сроки предвыборной гонки очень сужены, поэтому у них проходят люди которые имеют криминальное (прошлое) или против которых открывались уголовные дела.

«Если он не сделал ничего преступного, выгонять из зала заседания того, кто когда-то был осужден, я думаю, это некорректно… Возможно, это связано с выборами, шоу продолжается», — подытожил Краснов.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля президент Зеленский посетил с рабочим визитом Борисполь (Киевская область), где представил руководству Борисполя и Бориспольского района нового председателя Киевской областной государственной администрации Михаила Бно-Айрияна.

После этого Зеленский обсудил с руководством Бориспольского горсовета и Бориспольского района вопрос достройки новой городской поликлиники. Во время совещания Зеленский сорвался и выгнал с мероприятия секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка за повышение голоса и выкрики с места.

В 2008 году сотрудники СБУ задержали Ярослава Годунка по подозрению в хранении и употреблении кокаина. До этого Годунок был осужден за разбойное нападение и нанесение телесных повреждений.