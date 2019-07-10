Киев, 10 июля, 2019, 19:05 — ИА Регнум. На украинской территории бывшей Донецкой области сегодня, 10 июля, попал под обстрел грузовой автомобиль КрАЗ — возможно, из сопровождения новоназначенного Киевом «губернатора Донецкой области» Павла Кириленко.

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«Сегодня, около 15:00 часов в районе южной окраины Гранитное враждебным ПТРК был поражен грузовой автомобиль КрАЗ одного из подразделений Объединенных сил. В результате попадания противотанковой управляемой ракеты в кузов грузового автомобиля один военнослужащий погиб. Еще один военнослужащий получил ранения средней тяжести», — сказано в официальном сообщении украинского штаба.

Вместе с тем центральные СМИ Украины со ссылкой на свои источники распространяют информацию, что данный обстрел произошел как раз во время поездки Кириленко.

«Источники сообщают, что сегодня на линии фронта боевики расстреляли машину новоназначенного Зеленским главы Донецкой ВЦА Павла Кириленко. Случилось это якобы после того, как Кириленко без согласования с командованием ООС поехал двумя машинами (одна его, одна — сопровождение) осматривать «просторы Вселенной»», — отмечает пресса.

Отдельно подчеркивается, что в машине чиновника никто не пострадал.

Комментариев от Донецкой администрации относительно инцидента в настоящий момент нет.

Вместе с тем известно, что президент Владимир Зеленский поручил начальнику генштаба Руслана Хомчаку усилить активность ВСУ «по обезвреживанию диверсионных групп» в связи с обстрелом возле Гранитного. «Этот дерзкое нападение четко показало, кто именно на самом деле не хочет мира на Донбассе. Обстрел в Гранитном расцениваю как попытку сорвать Минский процесс и поставить под угрозу договоренность о возобновлении переговоров в нормандском формате. Но расчеты провокаторов не оправдаются. Наша приверженность дипломатическим решениям — неизменная», — подчеркнул Зеленский в своем комментарии.

ИА REGNUM напоминает, что Зеленский назначил Кириленко главой украинской части бывшей Донецкой области 5 июля. Во время представления сам Зеленский сообщил, что родной брат чиновника, а также его родители сейчас проживают в ДНР.

До того Кириленко, которому всего 33 года, был военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона Украины, также работал в генпрокуратуре, прокуратурах Донецкой области и Крыма.