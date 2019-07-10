Москва, 10 июля, 2019, 18:59 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев считает, что ситуация с газом на Украине является совершенно абсурдной и дурацкой. Такое заявление Медведев сделал сегодня на встрече с лидерами украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

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По словам Медведева, ситуация с ценой на газ на Украине совершенно «абсурдная и дурацкая». По сути, украинская власть заставляет граждан переплачивать за газ четверть цены.

«И все упражнения отдельных руководителей газовой отрасли, которые этим занимаются, — абсолютно несостоятельны», — подчеркнул Медведев, имея в виду газовую отрасль Украины.

Также Медведев заявил, что есть только две возможности сохранить транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему. Первая — это продление существующего контракта на транзит газа, который истекает 1 января 2020 года. Второй вариант — создание консорциума по управлению газотранспортной системой при участии «Газпрома».