Москва, 10 июля, 2019, 18:50 — ИА Регнум. Технические специалисты «ВКонтакте» устранили причины сбоя в работе социальной сети, произошедшего днём 10 июля, сообщили в пресс-службе компании.

Вконтакте

«Сейчас в ВК могут не отображаться некоторые изображения — мы оперативно исправили баг, скоро всё восстановится. Приносим извинения пользователям», — приводит комментарий пресс-службы РИА Новости.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня во «ВКонтакте» произошёл сбой, в результате которого у некоторых пользователей не отображались некоторые изображения на странице.

Согласно данным портала Downdetector, ряд пользователей также сообщал об отсутствии доступа к сайту и проблемах с авторизацией, а также о сбоях при отправке сообщений.