Москва, 10 июля, 2019, 18:46 — ИА Регнум. Пройдёт ли Юго-Восточная хорда (ЮВХ) Москвы по могильнику радиоактивных отходов в столичном районе Москворечье-Сабурово или неподалёку от него, риск радиационного заражения всё рано будет иметь место. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил физик-ядерщик Андрей Ожаровский.

Mos.ru Юго-Восточная хорда

По его словам, заявления об отсутствии угрозы заражения со стороны строителей первого участка ЮВХ, который должен пройти вдоль радиоактивной зоны, не соответствуют действительности. Такое мнение, со слов активистов, им высказали рабочие на стройке моста через Москву-реку. Они заверили, что магистраль пройдёт в стороне от могильника радиоактивных отходов, и, стало быть, никакой угрозы трасса не представляет. Это утверждение, по мнению физика-ядерщика не соответствует реалиям.

«Они реализуют ту же схему, что и была на слушаниях представлена. Хорда строится со стороны Курьяново. Это значит, что другая сторона моста упрётся в могильник. Пройдёт она в десяти метрах от радиоактивной точки или в 15 метрах — это не важно. Там высокий склон, почва в любом случае будет повреждена, и могильник оголится. Начало работ — это игнорирование ситуации», — отметил Ожаровский.

Эксперт сообщил, что после публикаций в СМИ власти Москвы стали более открыты по данному вопросу для общественности.

«После ряда публикаций об этой проблеме в информационном агентстве ИА REGNUM власти Москвы начали отвечать на запросы активистов. Но стараются скорее не прояснить, а запутать этот вопрос. Они сообщают, что участок загрязнения находится в 250 метрах от строительства. Это правда, но это только одна из выявленных точек. ФГУП «РАДОН» подтвердило, что ближайший выявленный участок находится в 50 метрах от места работ (железной дороги, — прим. эксперта). Мне непонятна позиция московских властей. Если радиация будет найдена в воздухе, радиоактивная пыль будет обнаружена на строительной технике, то проблемы [в том числе для должностных лиц, принимавших решения о начале стройки] будут огромными», — рассказал эксперт.