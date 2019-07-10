Махачкала, 10 июля, 2019, 20:35 — ИА Регнум. Больше суток потратили энергетики на полное восстановление энергоснабжения в городе Махачкале, аварийное отключение которого произошло накануне, 9 июля. В работах в общей сложности было задействовано более 60 специалистов, сообщили ИА REGNUM 10 июля в пресс-службе Дагестанской сетевой компании.

Напомним, 9 июля, около 13:30, на подстанции «Новая», расположенной по улице Ирчи Казака, произошло возгорание, что привело к аварийному отключению энергоснабжения. Без света остались жильцы более 4,3 тыс. домов, а это порядка 45 тысяч человек.

К вечеру энергетики вернули свет в дома 36 тысяч жителей столицы республики, а ранним утром сегодняшнего дня эта цифра достигла 44 тысяч. Оставшаяся часть горожан — около тысячи человек — получила свет около 16:00. В сетевой компании подчеркнули, что социально значимые объекты получали энергоснабжение в полном объеме на протяжении всего периода проведения работ.

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Как сообщало ИА REGNUM, компания «Россети Северный Кавказ» намерена заняться повышением надежности электроснабжения в Дагестане. В 2019 году благодаря её поддержке в 41 районе республики планируется отремонтировать более 4,6 тыс. км воздушных линий, 1543 трансформаторных пунктов, а также 99 подстанций. На эти мероприятия будет затрачено порядка 1,8 — 1,9 млрд рублей.