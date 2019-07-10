Чернобыль, Украина, 10 июля, 2019, 17:14 — ИА Регнум. Сегодня, 10 июля, президент Украины Владимир Зеленский посетил Чернобыль. Глава государства пообещал прекратить коррупцию в Чернобыльской зоне отчуждения и открыть её для туристов и ученых.

Чернобыль

«До сих пор Чернобыль был частью негативного бренда Украины. Настало время это изменить. Мы должны превратить нашу проблему в наше преимущество. Чернобыль — это уникальное место на планете Земля, где природа пострадала от техногенной катастрофы», — напомнил Зеленский.

При этом он пообещал закрыть вывоз металлолома и использование природных ресурсов зоны отчуждения.

«Должны показать это место миру: ученым, экологам, историкам, туристам. К сожалению, зона отчуждения до сих пор является символом коррупции — силовики собирают с туристов взятки, нелегально вывозится металлолом и используются природные ресурсы. Всё это мы скоро прекратим. Сегодня я подписал указ, который станет началом преобразования зоны отчуждения на одну из точек роста новой Украины. Для начала мы создадим «зеленый коридор» для туристов и уберем предпосылки для мелкой коррупции», — сказал Зеленский.

По его словам, Киев создаст «зеленый коридор» для туристов в зону отчуждения.

«Больше не будет огромных очередей на КПП и внезапных отказов, о которых человек узнает, уже приехав на пункт пропуска. Не будет запретов снимать видео и других подобных глупостей», — пообещал Зеленский.

Он считает, что на базе зоны отчуждения нужно создать «туристический магнит».

«Сделаем здесь землю свободы, которая станет одним из символов новой Украины без коррупции, без глупых запретов, с инвестициями и будущим», — подытожил Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля на Чернобыльской АЭС запущен в эксплуатацию чернобыльский саркофаг (конфайнмент). Сегодня он был официально передан в управление Украине. Международное сообщество собрало 1,5 млрд евро на реализацию проекта. Ожидается, что конфайнмент (арка над взорванным четвертым энергоблоком АЭС) прослужит минимум 100 лет.