Симферополь, 10 июля, 2019, 17:12 — ИА Регнум. Крымским делегатам отказали в участии в пятом российско-турецком форуме общественности (РТФО), который начал свою работу в Санкт-Петербурге. Об этом 10 июля журналистам сообщил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов.

Sugd.rs.gov.ru Афиша пятого заседания российско-турецкого форума общественности (РТФО) в Санкт-Петербурге

Александр Молохов «Я должен был вылететь в Санкт-Петербург, где по приглашению организаторов мероприятия собирался озвучить точку зрения крымской общественности на проблемы развития Причерноморья. Однако полноценной дискуссии по этому поводу, видимо, не состоится. В последний момент турецкая сторона выступила против участия в нём любых представителей от Крыма».

По его словам, данная ситуация не может не вызвать недоумения и сожаления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в агентстве Bloomberg сообщили, что дипломаты стран — членов ЕС уже одобрили продление санкций ещё на один год в отношении Крыма и Севастополя за то, что они решили в 2014 году воссоединиться с Россией.

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