Киев, 10 июля, 2019, 16:47 — ИА Регнум. После парламентских выборов фракция «Батькивщина» будет возле президента Владимира Зеленского и его команды. Об этом 10 июля в Киеве во время презентации стратегического плана «Батькивщины» — «Надо действовать» заявила лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Tymoshenko.ua Юлия Тимошенко

«Где бы мы ни были после парламентских выборов, в каких бы конфигурациях мы ни принимали участие, мы будем возле нового президента, возле его команды. Будем стоять как друзья, как та команда, которая может посоветовать, помочь пройти тот тяжелый путь изменений, который так нужен Украине», — считает Тимошенко.

Она считает, что главным стимулом для развития украинской экономики станет рост доходов граждан, что подтолкнет рост внутреннего рынка, производство отечественных товаров и услуг.

«Народ — это главный инвестор. Если он будет без денег, это будет означать, что наша экономика не сможет подняться. Нам нужно увеличить доходы людей и достичь за 5 лет по крайней мере уровня Польши. Только так мы сможем сохранить людей и сохранить наш интеллектуальный потенциал», — рассказала Тимошенко.

Депутат заявила о необходимости повысить минимальные пенсии до уровня прожиточного минимума, как это и предусмотрено законом. Тимошенко напомнила, что сегодня прожиточный минимум составляет 3094 грн (или 121 долл.), и никто не должен получать меньше этой суммы.

Кроме того, она считает необходимым снизить ставку кредитования бизнеса с 25% до 3−5%, начать программы микрокредитования, ипотечного кредитования для приобретения жилья, а также вернуть помощь при рождении ребенка.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня Тимошенко заявляла, что «Батькивщина» готова работать в коалиции с партиями «Слуга народа» и «Голос», которые «должны объединиться во время избирательной компании и сделать все, чтобы на мажоритарных округах не прошли «мастодонты». Она предложила назвать будущую коалицию «коалицией действий».