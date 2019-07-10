Рим, 10 июля, 2019, 16:47 — ИА Регнум. Лидер «Лиги», вице-премьер Италии Маттео Сальвини опроверг сообщения о проведении переговоров о получении финансирования из России, передаёт Adnkronos в среду, 10 июля.

Маттео Сальвини

Сальвини заявил, что он «никогда не получал в России ни рубля, ни евро, ни доллара, ни литра водки» и что он готов повторять этот ответ столько раз, сколько понадобится.

Как сообщалось ранее, информагентство Buzzfeed опубликовала фрагмент аудиозаписи, на которой, по утверждению издания, соратники Сальвини ведут переговоры с приближенными к властным кругам российскими предпринимателями о получении 65 млн евро посредством ряда операций с куплей-продажей топлива.

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