Ярославль, 10 июля, 2019, 16:32 — ИА Регнум. Департамент туризма Ярославской области закупил услуги по продвижению сайта visityaroslavia.ru и страниц в четырех социальных сетях на полгода. Информация об этом размещена на портале госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Http://visityaroslavia.ru Фрагмент туристического сайта Ярославской области

Начальная цена контракта составляла 500 тысяч рублей, победитель закупки предложил цену 497 тысяч. За эти деньги фирма подрядчик должен провести анализ туристического сайта Ярославской области, анализ конкурентов и заняться его продвижением. При этом результаты этого продвижения описаны весьма расплывчато:

«Ранжирование сайта в поисковых системах должно привести к следующему результату: Попадание в Tор 10−20 не менее 20% от запросов семантического ядра. Попадание в Top 20−50 не менее 30−40% от запросов семантического ядра. По итогам работы должен увеличиться бесплатный трафик, время пребывания на сайте, рост конверсий, снижение % отказов, до показателя 20%», — говорится в техническом задании к госзакупке.

Что касается социальных сетей, то подрядчик должен разработать стратегию продвижения туристических сообществ в соцсетях. Затем следует осуществить «разработку и согласование оформления обложек сообществ в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Instagram, Однокласники». Исполнитель должен вести соцсети, обеспечивая прирост лайков и подписчиков. Что касается социальных сетей, то здесь требования конкретнее:

«Исполнитель обеспечивает прирост не менее 15% пользователей ежемесячно, с выходом на количество не менее 20 000 Вконтакте, 10 000 Facebook, 10 000 Однокласники, 40 000 Instagram подписчиков в группах на конец года», — говорится в техническом задании.

Не вполне понятно, почему продвигать социальные сети департамента туризма не могут сами работники департамента и подведомственных структур, как это делают, например, сотрудники других подразделений правительства Ярославской области.