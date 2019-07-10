Киев, 10 июля, 2019, 16:30 — ИА Регнум. В последние годы в Киеве проводили «показушные» военные парады на фоне небольших окладов солдат и старой техники. Об этом 10 июля заявила в эфире одного из украинских телеканалов депутат Верховной рады от фракции «Самопомощь» Татьяна Острикова, комментируя решение верховного главнокомандующего Владимира Зеленского отменить военный парад на День Независимости Украины.

Петр Порошенко

«Я была на параде в 2015 году… Я всегда удивлялась, что это такие масштабные мероприятия, на которых присутствует показательность. Но когда мы подаем поправки в бюджет, чтобы увеличить финансирование армии, определенных программ военно-промышленного комплекса, зарплат и денежного довольствия наших военнослужащих, то денег на это не находилось», — возмутилась Острикова.

Она напомнила, что ВСУ продолжают эксплуатировать преимущественно старую советскую технику.

«Более того, нам постоянно приходили жалобы о поломках военной техники. Были инциденты, когда прямо во время парада или перед парадом что-то ломалось, тогда перекрывали улицы. Технику эвакуировали на ремонт. Эта показушность была характерна парадам… 300 млн грн (11,7 млн долл.) сэкономленных на параде — это много, но объективно этого недостаточно чтобы существенным образом улучшить денежное обеспечение военнослужащих», — добавила Острикова.

Депутат прогнозирует, что празднование Дня Независимости пройдет в формате шоу.

«Мы же с вами видим, что Зеленский делает все, чтобы отличаться от Порошенко. Порошенко проводил парады, значит Зеленский их не будет проводить. Уверена, нас ожидает формат шоу… Можно говорить о формате празднования с торжественным награждением и признанием заслуг наших военнослужащих… Государство должно любить людей в первую очередь денежной поддержкой. Должны быть системные шаги. Зарплата и денежное обеспечение наших военных должно быть хотя бы не меньше эквивалента 1000 долларов или евро», — подытожила Острикова.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля президент Зеленский отменил военный парад на День Независимости. По его словам, праздник будет организован в «новом формате», а сэкономленные на параде средства отдадут военным в виде премий.

«Обычно 24 августа у нас проходит военный парад. Такой помпезный и точно не дешевый. Лучше эти деньги выделить нашим героям. И мы приняли решение выделить 300 миллионов гривен на премии всем нашим военным. Это солдаты срочной службы, это курсанты, сержанты, офицеры — все. И обязательно военные, которые проводят операцию в зоне Объединенных сил», — сказал Зеленский