Киев, 10 июля, 2019, 16:30 — ИА Регнум. В последние годы в Киеве проводили «показушные» военные парады на фоне небольших окладов солдат и старой техники. Об этом 10 июля заявила в эфире одного из украинских телеканалов депутат Верховной рады от фракции «Самопомощь» Татьяна Острикова, комментируя решение верховного главнокомандующего Владимира Зеленского отменить военный парад на День Независимости Украины.
«Я была на параде в 2015 году… Я всегда удивлялась, что это такие масштабные мероприятия, на которых присутствует показательность. Но когда мы подаем поправки в бюджет, чтобы увеличить финансирование армии, определенных программ военно-промышленного комплекса, зарплат и денежного довольствия наших военнослужащих, то денег на это не находилось», — возмутилась Острикова.
Она напомнила, что ВСУ продолжают эксплуатировать преимущественно старую советскую технику.
«Более того, нам постоянно приходили жалобы о поломках военной техники. Были инциденты, когда прямо во время парада или перед парадом что-то ломалось, тогда перекрывали улицы. Технику эвакуировали на ремонт. Эта показушность была характерна парадам… 300 млн грн (11,7 млн долл.) сэкономленных на параде — это много, но объективно этого недостаточно чтобы существенным образом улучшить денежное обеспечение военнослужащих», — добавила Острикова.
Депутат прогнозирует, что празднование Дня Независимости пройдет в формате шоу.
«Мы же с вами видим, что Зеленский делает все, чтобы отличаться от Порошенко. Порошенко проводил парады, значит Зеленский их не будет проводить. Уверена, нас ожидает формат шоу… Можно говорить о формате празднования с торжественным награждением и признанием заслуг наших военнослужащих… Государство должно любить людей в первую очередь денежной поддержкой. Должны быть системные шаги. Зарплата и денежное обеспечение наших военных должно быть хотя бы не меньше эквивалента 1000 долларов или евро», — подытожила Острикова.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля президент Зеленский отменил военный парад на День Независимости. По его словам, праздник будет организован в «новом формате», а сэкономленные на параде средства отдадут военным в виде премий.
«Обычно 24 августа у нас проходит военный парад. Такой помпезный и точно не дешевый. Лучше эти деньги выделить нашим героям. И мы приняли решение выделить 300 миллионов гривен на премии всем нашим военным. Это солдаты срочной службы, это курсанты, сержанты, офицеры — все. И обязательно военные, которые проводят операцию в зоне Объединенных сил», — сказал Зеленский