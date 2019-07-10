Наньнин, Китай, 10 июля, 2019, 16:30 — ИА Регнум. Один человек пропал без вести, жизни еще 360 тыс. жителей Гуанси-Чжуанского автономного района подверглись угрозе в связи с мощными ливнями и наводнениями, обрушившимися на регион, сообщает 10 июля агентство Синьхуа.

Наводнение

Местный департамент по чрезвычайным ситуациям сообщил об интенсификации ливней с 6 июля, что привело к паводкам и наводнениям в центральных и северных районах региона.

В общей сложности 360 330 человек пострадали от дождей и наводнений, включая 9466 человек, которые были эвакуированы, и 1782, которым требуется экстренная материальная помощь.

К настоящему моменту непогода уничтожила или повредила жилища более чем тысячи семей, а также нанесла урон более 18,8 тыс. га фермерских угодий, отметили в департаменте.

В регионе объявлен IV уровень экстренного реагирования, поскольку ливни привели к выходу рек из русел и подъему уровня воды в целом ряде провинций юга Китая.