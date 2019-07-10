Киев, 10 июля, 2019, 16:14 — ИА Регнум. Украинский политик, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, комментируя отмену телемоста между украинским и российским телеканалами, который был запланировал на 12 июля, пообещал, что рано или поздно такое мероприятие все равно состоится и объяснил, каким образом.

Пресс-служба Виктора Медведчука Виктор Медведчук

«Если бы этот телемост между двумя каналами — NewsOne и «Россия 1» — состоялся, как это планировалось, 12 числа, я думаю, что аудитория, которая смотрела бы этот телемост, с учётом даже того, что там не было бы политиков, а были представителей различных профессий и различного рода занятий, как с одной, так и с другой стороны, смотрелось бы на уровне финала Кубка европейских чемпионов. Поверьте мне, в Украине это было бы точно так. Не знаю, как в России, но в Украине точно. Получилось так, что «Оппозиционная платформа — За жизнь» единственная политическая сила, которая поддержала телеканал, поддержала эту инициативу, и делала, и будет делать все для того, чтобы были восстановлены отношения между Украиной и Российской Федерацией, между нашими народами», — сказал Медведчук в эфире телеканала «Россия-24»

Он отметил, что как бы власть на Украине не пыталась рассорить украинцев с Россией, с российским народом, у нее ничего не получится.

«Потому что мы — братские народы. Мы соседи, мы люди, которые проживаем по обе стороны границы, которые все равно будем вместе, потому что у нас православная история, славянская история, у нас общая тысячелетняя история, у нас общие победы, у нас общее горе, которое было веками. Мы вместе боролись и вместе достигли успехов. И, поэтому, вот эта ситуация, и эта формула, если хотите, взаимоотношений между нашими народами и странами, она останется. Не получился этот телемост — получится другой», — уверен председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь».

По его словам, о том, что прямые переговоры нужны, говорит большинство граждан. В частности, от президента Украины ждут прямого диалога с РФ по вопросам мира 70% украинцев, а 55% ждут прямого диалога с Донецком и Луганском.

«Это же большинство граждан нашей страны. С их мнением не поспоришь. Всё равно надо идти по этому пути, и если в стране продолжают пытаться править бал национал-радикалы, а власть уже действующая, господина Зеленского, этого испугалась, то это проблема власти, но не проблема страны и народа. Потому что народ и страна не могут жить в качестве заложников вот этой ситуации, которая искусственно возникла, которую кто-то нагнетает и пытается использовать в своих корыстных, преступных целях», — считает политик.

Также он рассказал, что существуют разные варианты проведения телемоста, где бы участвовали Украина и Россия.

«Есть ещё один вариант, не только про Белоруссию… Существует о том, что нужно сюда присоединить Страсбург и Брюссель. И такие идеи есть. И, я думаю, что и в Европе, Страсбурге или Брюсселе, и в Минске, естественно, это поддержат, потому что сегодня те боевые действия, которые имеют место на территории Украины, от них устали, конечно, все, в том числе и в Европе. И в первую очередь украинцы, поэтому я, например, разделяю точку зрения по поводу любого формата, где бы мы могли сесть за стол переговоров. Где бы мог иметь место диалог и где бы могли договариваться. Договариваться о мире, договориться об изменении ситуации в наших отношениях, для того чтобы исправить то, что является сегодня самой большой проблемой для наших людей и для нашей страны», — заключил Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что в Кремле сожалеют, что украинская сторона оказалась не готова к телемосту, и считают инициативу такого общения «хорошей и правильной».

«В целом мы, безусловно, сожалеем, что это телемост не состоялся. Мы по-прежнему считаем, что это была хорошая и очень правильная инициатива двух телеканалов. По всей видимости, украинская сторона не готова к этому», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При том на Украине к организаторам акции вовсю применяют репрессии силовые органы, в частности, в отношении владельцев телеканала NewsOne украинской Генпрокуратурой открыто уголовное производство по факту «финансирования терроризма».