Киев, 10 июля, 2019, 16:12 — ИА Регнум. Заявления о новом формате обсуждения ситуации в Донбассе, с привлечением к тому США и Великобритании, непозволительны серьезному государственному чиновнику и никакой практической ценности не несут.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Об том на пресс-конференции в Киеве сегодня, 10 июля, заявил украинский политолог Павел Рудяков, передает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению эксперта, Зеленскому попросту повезло, что Путин не стал его «ловить за язык», а западным лидерам, уверен Рудяков, об инициативе президента даже не сообщили.

«Скорее всего, Трампу даже не доложили, что Зеленский его выдвинул. Тереза Мэй тоже, может быть, узнает об этом из прессы… Это безответственность, игра в слова. Зеленскому от этого надо отказываться», — призвал специалист.

Рудяков уверен, что заявления такого рода из Киева можно воспринимать исключительно как «комариный писк», поскольку Украина не имеет веса, чтобы приглашать к переговорам «великие страны».

Также политолог не уверен, что встреча Зеленского и Трампа, о которой так много сейчас говорят на Украине, состоится в ближайшее время.

«Поскольку МИД у нас в политическом отпуске, то эта тема будет еще долго звучать. Ждать четкого приглашения Зеленскому посетить Вашингтон и встретиться с Трампом не стоит», — резюмировал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что 8 июля Зеленский выдвинул предложение провести в Минске встречу президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа, премьера Великобритании Терезы Мэй, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, чтобы обсудить урегулирование ситуации в Донбассе и наиболее острые вопросы украинско-российских отношений.

Также на Украине обсуждают возможную встречу Зеленского и Трампа в ближайшие месяцы. Для организации таких переговоров в Вашингтон отправился секретарь украинского Совнацбеза Александр Данилюк.