Москва, 10 июля, 2019, 18:07 — ИА Регнум. Калорийность того набора продуктов, что можно приобрести на сумму «прожиточного минимума» в России, сопоставима с калорийностью пайка, который получали немецкие военнопленные в советских лагерях во время Великой Отечественной войны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Михаил Делягин.

Обед немецких военнопленных в лагере № 27. Красногорск. 1944

Он отметил, что при наличии денег в федеральном бюджете значительная часть населения имеет официальные доходы ниже прожиточного минимума.

«Напоминаю, что калорийность прожиточного минимума в России соответствует тому пайку, что немецкие военнопленные получали в советских лагерях во время войны. Только пайки они получали все без исключения. А гражданам России этот паёк не гарантирован. Получается, что российское государство сегодня относится к своим гражданам хуже, чем известный своим гуманизмом И. В. Сталин относился к немецким военнопленным, причём во время войны», — заявил Делягин.

Он также отметил, что национальные проекты, которые проводятся в Российской Федерации, не выводят страну из кризиса: бюджетные расходы по-прежнему не увеличиваются, и уровень коррупции не снижается.

«Российское государство создавалось в недрах Советского Союза именно как инструмент разграбления советского наследства. В этом отношении управленческий механизм, который есть сейчас, не с чем сравнить, он сверхэффективен», — заявил Делягин.

Напомним, ранее в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Михаил Делягин заявил, что социально-экономическая политика российского государства направлена на обеспечение интересов глобальных спекулянтов против интересов народа России, и назвал тех людей, которые отвечают за социальный и экономический блоки, осознанными диверсантами.