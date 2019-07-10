Москва, 10 июля, 2019, 16:00 — ИА Регнум. В Камбодже зарегистрирована новая вспышка африканской чумы свиней. В двух провинциях страны отмечены ещё два случая заболевания синей чумой, сообщили в Россельхознадзоре.

Свиньи

Первая вспышка вируса у свиней в Камбодже была зафиксирована в марте 2019 года. Таким образом, на сегодняшний день общее число случаев заболевания достигло четырех.

Пока неизвестно о количестве погибших от болезни свиней. Но Минсельхоз страны заявил, что продажа и транспортировка живых свиней, свинины и продуктов из свинины в радиусе 3 км от районов вспышки будут приостановлены.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля 2019 года на территории одного из личных подсобных хозяйств Барышского района выявлен очаг африканской чумы свиней (АЧС).

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