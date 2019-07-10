Калуга, 10 июля, 2019, 15:58 — ИА Регнум. Автоавария с участием двух легковых автомобилей произошла 10 июля у калужской деревни Сашкино, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделение пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД УМВД России по Калужской области

40.mchs.gov.ru ВАЗ 21 099 съехал в кювет.

Столкнулись автомобили ВАЗ 2114 и ВАЗ 21 099, первый автомобиль влетел в остановку автобуса, второй — съехал в кювет. В ДТП пострадали три ребёнка, пассажиры ВАЗ 21 099: два мальчика шести и девяти лет и девочка четырех лет. Все пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ГИДД, за 2018 год на дорогах Калуги было зарегистрировано 542 дорожно-транспортных происшествия, в которых 20 человек погибли, 684 получили ранения. 28 ДТП произошло с участием нетрезвых водителей. Также, зарегистрировано 64 дорожно-транспортных происшествия с участием детей и подростков, в результате которых 68 детей травмировано, один ребёнок погиб.