Москва, 10 июля, 2019, 15:42 — ИА Регнум. Законопроект о новых полномочиях Минтранса в сфере пассажирских перевозок Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июля. Будут установлены и тарифы по пользованию туалетами, уточнил замглавы Минтранса Дмитрий Зверев.

Сергей Потеряев Автовокзал

Минтранс определит перечень платных услуг, которые в обязательном порядке должны оказываться пассажирам и перевозчикам в зданиях автовокзалов и автостанций.

Устанавливается, что перечень должен включать услуги, связанные с обеспечением прибытия автобусов и отправления их, использования пассажирами, а также юрлицами, ИП помещений, предназначенных для оказания им услуг, в зданиях и сооружениях на территории объекта транспортной инфраструктуры. Речь идет также об обеспечении транспортной безопасности на территории объекта транспортной инфраструктуры.

Также будет установлен перечень тарифов и сборов на обязательные платные услуги — по согласованию в ФАС.

В ходе дискуссии депутаты высказывали опасения, что из-за отсутствия регулирования билеты на проезд перестанут продаваться в кассах автовокзалов, и настаивали на поправках ко второму чтению. В Минтрансе согласились с наличием проблемы и указали на необходимость определения доли билетов, которые будут реализовываться через кассы и по интернету через агрегаторов.

Кроме того, в Госдуме опасаются роста цен на билеты межрегиональных перевозчиков, однако в Минтрансе эти опасения отвергают.

«Мы не предполагаем увеличения стоимости билета», — заверил Зверев.