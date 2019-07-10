Ереван, 10 июля, 2019, 15:07 — ИА Регнум. Министерство территориального управления и инфраструктуры выступило с разъяснеиями по поводу аварии в энергосистеме, произошедшей в Армении в среду, 10 июля.

«В электроэнергетической системе Армении произошли колебания напряжения, в результате чего сработали системы защиты генерирующих станций. Вначале отключился 5-й энергоблок Разданской ТЭЦ, затем — Ереванская ТЭЦ и более мелкие производители», — отмечается в сообщении.

В ведомстве отметили, в настоящее время в системе перепадов напряжения нет, стабильность восстановлена, ведутся аварийно-восстановительные работы, подача электроэнергии постепенно восстанавливается. «Будет создана рабочая группа для анализа причин аварии. О результатах общественность будет дополнительно проинформирована», — отмечается в сообщении.

10 июля по всему Еревану и в ряде областей Армении начались перебои с электроснабжением. Происходят перепады напряжения, а также нарушено водоснабжение, на улицах затруднено дорожное движение, наблюдаются перебои с подачей газа. Приостановлена работа ереванского метрополитена