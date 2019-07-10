Киев, 10 июля, 2019, 15:00 — ИА Регнум. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий вместе с двумя коллегами по майданным партиям в среду, 10 июля, внес в парламент законопроект о введении уголовной ответственности за непризнание территорий Крыма, ДНР и ЛНР украинскими территориями.

ВАДИМ ЧУПРИНА Андрей Парубий

«Умышленное непризнание принадлежности» предлагается приравнять к «умышленным действия, совершенным с целью изменения границ территории или государственной границы Украины», и сажать на срок от трех до пяти лет.

Можно было бы отметить, что Парубий вместе со своим коллегами по «проевропейскому перевороту» предлагает сажать в тюрьму за высказывание собственного мнения, а равно за констатацию факта, но это уже вряд ли кого-то удивляет.

Причина внезапной законотворческой активности спикера со справкой ясна из любого опроса общественного мнения, согласно которым партия Парубия не войдет в следующий состав Верховной рады.

Отсюда и попытки за десять дней до выборов по майданной традиции наращивать собственный рейтинг методом разжиганий и провокаций, в надежде, что граждане страны окажутся еще менее разумными, чем думают о них власти.

Однако мнения граждан несколько изменились — опросы показывают, что в новом составе парламента скорее всего будет лишь «партия Зеленского» (с абсолютным большинством), «Оппозиционная платформа», а также партии Порошенко, Тимошенко и Вакарчука.

Большинство граждан страны сохраняет безосновательную надежду на чудо, которое совершат «новые лица» (ничем иным нельзя объяснить рейтинги Зеленского и Вакарчука), однако на «Народный фронт» эти надежды уже не распространяются, поскольку он больше не нов.

При этом важно отметить, что Парубий, чья причастность к расстрелам на майдане подтверждена документально, отнюдь не опасается тюремного заключения — и, более того, вместе с партией Порошенко поговаривает о новом майдане.

Власть агрессивного меньшинства, кулуарность договоренностей, независимость политики от граждан, поствыборные развороты «оппозиционеров» на 180 градусов и прочие особенности украинской политики гарантируют, что подобные законопроекты будут появляться снова и снова.